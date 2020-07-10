Уголовное дело возбудили в Новгороде после покраски скульптуры "Садко и царевна Волхова"

ТАСС, 10 июля. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Вандализм" в связи с покраской скульптурной композиции фонтана "Садко и царевна Волхова" в Кремлевском парке Великого Новгорода. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе областного УМВД.

Рано утром 5 июля местный житель был задержан полицией у памятника. Аэрозольными баллончиками с краской он покрасил скульптуру в золотой и серебряный цвета.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм, порча имущества в общественных местах")", - сказали в пресс-службе, добавив, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и ущерб, нанесенный скульптуре.

Сам мужчина, раскрасивший фигуры, разместил в интернете видеообращение, в котором заявляет, что раскрашивая фигуры не хотел нанести композиции ущерб, и его целью "было благоустройство" территории. Он утверждает, что против него возбуждено дело, ему грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

В полиции пояснили, что пока уголовное дело возбуждено именно по факту происшествия. Мера пресечения в отношении мужчины не избиралась.

Согласно данным из открытых источников, автор проекта скульптуры "Садко и царевна Волхова" - новгородский скульптор Эдуард Курылев, она открыта в 1978 году. В 2009 году к 1150-летию Великого Новгорода фонтан реконструировали. Полностью заменены инженерные коммуникации фонтана. Ранее на этом месте был фонтан, увенчанный бюстом Сталина.