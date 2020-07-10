Работников таможенного поста в Петербурге подозревают во взяточничестве на 900 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Пять сотрудников Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни подозреваются в получении взяток от коммерческих структур на общую сумму примерно 900 тыс. рублей за ускорение сроков таможенного контроля, а также умышленное игнорирование признаков административных правонарушений со стороны компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

"Службой по противодействию коррупции СЗТУ во взаимодействии с СЭБ УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлена и пресечена противоправная схема, действующая в сфере импорта отдельных товарных групп, таможенный контроль которых осуществляется Южным таможенным постом Санкт-Петербургской таможни. Сотрудниками СУ на транспорте СК России 3 июля в отношении должностных лиц Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в размере до 90-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до 12 лет. По данным службы по противодействию коррупции СЗТУ, в противоправную схему, действовавшую у течение длительного времени, вовлечено не менее пяти сотрудников Южного таможенного поста. В ходе следственных действий подозреваемые дали признательные показания в получении и передаче взяток.

В новость внесена правка (15:54 мск) - уточняется сумма взятки в заголовке и лиде, верно - 900 тыс.