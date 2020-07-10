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СК задержал депутата народного собрания Ингушетии за хищение 17 млн рублей

По данным следствия, Якуб Белхороев будучи ранее управляющим регионального отделения Фонда социального страхования похитил бюджетные средства, незаконно оформив инвалидность себе и знакомым
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© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ задержал бывшего управляющего регионального отделения Фонда социального страхования по Республики Ингушетия, депутата Народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева, который оформив инвалидность себе и знакомым, похитил 17 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе СК.

"Следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК совместно с сотрудниками ФСБ и МВД в рамках уголовного дела задержан бывший управляющий ингушского отделения Фонда социального страхования, депутат Народного собрания Ингушетии Якуб Белхороев. Он подозревается в хищении путем присвоения и растраты денежных средств фонда в сумме свыше 17 млн рублей", - уточнили в СК.

Следствие считает, что Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидность на себя, членов своей семьи и лиц из близкого окружения.

В СК сообщили, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте.

Согласно информации на сайте регионального парламента, Якуб Белхороев с сентября 2016 года является депутатом Народного собрания Республики Ингушетия и членом фракции "Единая Россия". Он также является членом комитета по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. Ранее он был главой городского округа Магас и городского совета Магаса. Кроме того, работал управляющим региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

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