Мосгорсуд 16 июля проверит законность ареста Ивана Сафронова

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд 16 июля рассмотрит апелляционную жалобу на арест подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова.

Что известно об аресте Ивана Сафронова

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Об этом ТАСС сообщил его адвокат Олег Елисеев.

"Мосгорсуд назначил на 10:50 16 июля рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о заключении Сафронова под стражу", - сказал адвокат.

Лефортовский суд ранее заключил Сафронова под стражу на два месяца. Вину советник главы Роскосмоса не признает.