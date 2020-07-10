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Дело Ивана Сафронова
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Мосгорсуд 16 июля проверит законность ареста Ивана Сафронова

Лефортовский суд заключил советника главы Роскосмоса под стражу на два месяца

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд 16 июля рассмотрит апелляционную жалобу на арест подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова.

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Об этом ТАСС сообщил его адвокат Олег Елисеев.

"Мосгорсуд назначил на 10:50 16 июля рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о заключении Сафронова под стражу", - сказал адвокат.

Лефортовский суд ранее заключил Сафронова под стражу на два месяца. Вину советник главы Роскосмоса не признает.

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РоссияДело Ивана Сафронова
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