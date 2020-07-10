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Жильцов дома на юго-западе Москвы эвакуировали из-за пожара

Наблюдалось горение балконов двух квартир, сведения о пострадавших не поступали

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пожарные из-за возгорания балконов двух квартир эвакуировали жильцов дома в столичном районе Ясенево. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Новоясеневский проспект, 19, к. 1, на месте наблюдалось горение балконов двух квартир на восьмом и девятом этажах. Проведена частичная эвакуация жителей. На данный момент одна из квартир уже потушена. Спасены пять человек", - рассказал собеседник агентства.

Площадь пожара пока неизвестна, сведения о пострадавших не поступали.

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