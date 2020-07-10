В Петербурге женщину приговорили к шести годам колонии за продажу поддельных путевок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима женщину, продававшую "льготные" поддельные путевки в международный детский центр "Артек", представляясь якобы действующим сотрудником СК РФ. Об этом сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Анны Аршиновой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В результате преступной деятельности с мая по июль 2019 года Аршинова похитила денежные средства у потерпевших на общую сумму 300 тыс. рублей. Суд взыскал с Аршиновой в пользу 10 потерпевших в счет возмещения причиненного вреда по 30 тыс. рублей каждому. Обвиняемая вину полностью признала.

Ранее на личный прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину в Петербурге обратились родители детей, которые пострадали от мошеннических действий женщины, продававшей поддельные путевки в "Артек". Они рассказали, что заплатили деньги за "льготные" путевки, поверив злоумышленнице, которая представилась якобы действующим сотрудником СК, заверив клиентов, что предлагаемые путевки выделены в рамках сотрудничества ведомства с лагерем.

Следственный комитет России, как отмечали в Главном следственном управлении, действительно является давним партнером детских оздоровительных центров "Артек" и "Орленок", однако СК не продает "льготные" путевки.