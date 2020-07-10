В Липецке задержали семь человек за незаконную банковскую деятельность

ТАСС, 10 июля. Липецкая полиция обезвредила преступную группу, которая два года занималась незаконной банковской деятельностью в трех регионах России. Об этом ТАСС рассказал представитель пресс-службы управления МВД по региону Павел Комолов.

"Сотрудниками полиции задержаны семь человек, которые на территории Липецкой, Московской областей и Краснодарского края занимались незаконной банковской деятельностью. Они находятся под подпиской о невыезде", - сказал Комолов.

По данным пресс-службы УМВД по региону, они создали и зарегистрировали подставные фирмы и ИП, через которые с 2018 по 2020 год провели свыше 70 млн рублей, получив за это почти 10 млн рублей. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Липецкой области.