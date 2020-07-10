Источник: в Ингушетии идут обыски в доме задержанного депутата народного собрания региона

МАГАС, 10 июля. /ТАСС/. Правоохранители в Ингушетии проводят обыски в доме задержанного в пятницу бывшего управляющего регионального отделения Фонда социального страхования по Республике Ингушетия, депутата Народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В доме Белхороева в сельском поселении Сурхахи правоохранители проводят обыски", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу в пресс-службе СК РФ сообщили о задержании Белхороева, который, оформив инвалидность себе и знакомым, похитил 17 млн рублей. В СК добавили, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных денег в особо крупном размере. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте.

Источник в правоохранительных органах также сообщал, что Белхороева этапируют в Москву.

Согласно информации на сайте регионального парламента, Якуб Белхороев с сентября 2016 года является депутатом Народного собрания Ингушетия и членом фракции "Единая Россия". Он также является членом комитета по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. Ранее он был главой городского округа Магас и городского совета Магаса. Кроме того, работал управляющим региональным отделением Фонда социального страхования РФ.