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В ДТП в Гагаринском тоннеле в Москве пострадал один человек

Им является предполагаемый виновник аварии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Один человек пострадал в аварии с участием семи автомобилей в Гагаринском тоннеле в Москве, перекрыто две полосы движения. Об этом сообщили ТАСС в столичной Госавтоинспекции.

"В районе 17:00 на ТТК в Гагаринском тоннеле произошло столкновение семи транспортных средств. В результате происшествия пострадал один человек - предполагаемый виновник ДТП", - рассказали в ведомстве.

Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта сообщала в своем Telegram-канале, что движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве затруднено из-за ДТП с участием шести автомобилей, пробка растянулась на 3 км.

Сейчас движение перекрыто по двум полосам из четырех.

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