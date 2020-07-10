Россия отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing над Украиной

"Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - подчеркнули в Минюсте.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению Boeing компании "Малайзийские авиалинии" в небе над Украиной в 2014 году. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минюста России.

Ведомство готово готов отстаивать позицию РФ в случае подачи жалобы Нидерландов в ЕСПЧ по поводу крушения рейса MH17. "В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами. Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах", - подчеркнули в Минюсте.

Вместе с тем в министерстве сообщили, что до настоящего времени власти РФ не получали уведомлений ЕСПЧ о подаче таких исков. "Перед рассмотрением жалобы по существу Европейский суд по правам человека должен оценить с участием сторон ее приемлемость", - пояснили в Минюсте.

Как уточнили в министерстве, этот этап может занять несколько лет. При этом в Минюсте отметили, что "Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека".

Как ранее сообщили в МИД Нидерландов, правительство страны приняло решение подать иск к России в Европейский суд по правам человека в связи с приписываемой стране ролью в крушении рейса MH17.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек - граждане 10 государств. Для расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту, трое из которых являются гражданами России, а четвертый имеет гражданство Украины. Суд над ними начался в Нидерландах 9 марта. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.