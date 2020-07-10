Минюст готов отстаивать позицию РФ в ЕСПЧ после подачи жалобы Нидерландов по рейсу MH17

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции России готово отстаивать позицию РФ после подачи Нидерландами жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу крушения малайзийского Boeing рейса MH17 над Украиной в июле 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами. Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах", - подчеркнули в Минюсте.

Вместе с тем в министерстве сообщили, что до настоящего времени власти РФ не получали уведомлений ЕСПЧ о подаче таких исков. "Перед рассмотрением жалобы по существу Европейский суд по правам человека должен оценить с участием сторон ее приемлемость", - пояснили в Минюсте.

Как уточнили в министерстве, этот этап может занять несколько лет. При этом в Минюсте отметили, что "Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека".

Как ранее сообщили в МИД Нидерландов, правительство страны приняло решение подать иск к России в Европейский суд по правам человека в связи с приписываемой стране ролью в крушении рейса MH17.