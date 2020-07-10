Режим ЧС ввели в двух поселениях Архангельской области после урагана

ТАСС, 10 июля. Режим ЧС ввели в двух поселениях Пинежского района Архангельской области, где 8 и 9 числа из-за урагана произошло отключение электроснабжения, обрушение деревьев и повреждение крыш. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ранее власти Поморья сообщали, что 8 и 9 июля на территории региона ожидаются грозы с усилением ветра до 28 м/с. Затем 9 июля в областном правительстве сообщили, что около 100 домов были повреждены сильным ветром в муниципалитетах Пинежского района.

"В результате шквалистого ветра 8 и 9 июля на территории шести муниципалитетов Пинежского района произошли аварийные отключения электроснабжения. Ураган завалил дороги, обрушил деревья на жилые дома и хозяйственные постройки, у ряда строений повреждены крыши. В поселениях "Сурское" и "Лавельское" введен режим чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, на данный момент в ликвидации последствий урагана задействованы бригады МУП "Карпогорская коммунальная электросеть", Единого лесопожарного центра, структурных подразделений МЧС, а также более 30 единиц техники. Кроме того, спасателям помогают добровольцы из местного населения. Для координирования работ ликвидации последствий урагана власти района создали штаб.

"Вчера вечером ситуация усугубилась второй волной шквалистого ветра, оказались повреждены новые линии электропередачи. В связи с этим мною было принято решение обратиться в правительство региона с просьбой об усилении группировки по ликвидации ЧС. Сегодня утром к нам прибыла группа областной спасательной службы и на данный момент уже приступила к распиловке деревьев на линиях электропередачи и освобождению муниципальных дорог от завалов", - процитировали в пресс-службе главу района Александра Чечулина.