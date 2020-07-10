В Красноярском крае столкнулись автобус с вахтовыми рабочими и легковой автомобиль

КРАСНОЯРСК, 10 июля. Женщина пострадала в результате столкновения автобуса и внедорожника на автодороге Красноярск - Енисейск. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в региональном главке МВД.

"На 33-м км автодороги Красноярск - Енисейск автомобиль Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом, перевозившим вахтовых рабочих одного из предприятий. В автобусе находилось 40 пассажиров и водитель, никто из них не пострадал. Женщина, находившаяся за рулем иномарки, доставлена в больницу", - сообщили в ведомстве.

Полиция организовала доставку пассажиров автобуса до места назначения. На месте ДТП работают сотрудники полиции, движение по дороге осуществляется по одной полосе.