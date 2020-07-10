Экс-подруга Эпштейна просит разрешить ей находиться под домашним арестом до суда

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Британка Гилейн Максвелл, задержанная в США по обвинению в соучастии с финансистом Джеффри Эпштейном в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, просит освободить ее под залог. Об этом говорится в ходатайстве, поступившем в пятницу в электронную базу федерального суда Южного округа американского штата Нью-Йорк.

Адвокаты Максвелл подчеркивают, что в американских тюрьмах сейчас высока вероятность заражения новым коронавирусом. Они заверяют, что у британки нет оснований пытаться покинуть США, поскольку она "живет в этой стране почти 30 лет". Защитники просят, чтобы Максвелл разрешили выплатить залог в размере 5 млн долларов и находиться под домашним арестом в Нью-Йорке до начала судебного разбирательства.

Защита подчеркнула, что отношение к их клиентке должно быть справедливым. Как они констатировали, "Гилейн Максвелл - это не Джеффри Эпштейн".

Максвелл - дочь медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире Macmillan. Как сообщила ранее прокуратура, британка состояла в близких отношениях с Эпштейном. По утверждению властей, Максвелл находила будущих жертв своего любовника, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В число друзей и знакомых Эпштейна входили действующие и бывшие должностные лица США и других стран. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.