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Отстраненного от должности главу Кизлярского района Дагестана заключили под домашний арест

Александр Погорелов пробудет под домашним арестом по 2 августа включительно

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы заключил под домашний арест временно отстраненного от должности главу Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова, который является фигурантом уголовного дела о превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщила ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Сегодня Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Погорелова сроком по 2 августа включительно - на 23 суток - с наложением соответствующих запретов и ограничений", - сказала Мамаева.

Суд в Махачкале 9 июля временно отстранил Погорелова от должности. Отмечалось, что следствие было намерено ходатайствовать о домашнем аресте подозреваемого в связи с состоянием его здоровья, поскольку недавно чиновник перенес операцию.

Уголовное дело в отношении Погорелова было возбуждено в марте этого года республиканским следственным управлением СК РФ по материалам УФСБ по Дагестану по ч. 2 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления") и ч. 2 ст. 292 ("Служебный подлог") УК РФ.

По версии следствия, в 2012-2015 годах Погорелов, являясь главой сельсовета Южный Кизлярского района, составил и выдал 19 выписок из похозяйственных книг, в которые внес ложные сведения о том, что 19 гражданам принадлежат на праве пожизненно наследуемого владения 19 земельных участков. Ущерб, нанесенный действиями чиновника сельсовету, следствие оценило в 2,2 млн рублей.

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