В Нижнем Новгороде в жилом доме взорвался газ

ТАСС, 11 июля. Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в квартире девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома в Нижнем Новгороде, в результате, пострадали три человека. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России, повреждены перекрытия между двумя этажами.

"Улица Краснодонцев, дом 17. Произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на шестом этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома с возгоранием. Пострадали три человека, <...> эвакуированы 124 человека. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, пожар локализован на площади 10 кв. метров. "В 05:28 объявлена ликвидация последствий пожара. Спасены 11 человек", - уточнили в министерстве.