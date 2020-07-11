Нижегородские власти уточнили число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме

ТАСС, 11 июля. Пять человек пострадали в результате взрыва газа с последующим возгоранием в квартире девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации правительства Нижнего Новгорода.

"В результате взрыва бытового газа на данный момент пострадали пять человек, трое из них получили легкие травмы, врачи осмотрели их на месте, госпитализация не потребовалась. Еще двое человек - мужчина и женщина, доставлены в больницу. Их состояние не вызывает опасения у врачей. Информация о состоянии пострадавших постоянно уточняется", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее в ГУ МЧС сообщали о троих пострадавших. По данным МЧС, взрыв газовоздушной смеси в квартире на шестом этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома с возгоранием произошел по адресу улица Краснодонцев, дом 17. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытия между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда.