Нижегородские власти окажут необходимую помощь жителям дома, где произошел взрыв газа

ТАСС, 11 июля. Жители дома в Нижнем Новгороде, где в субботу произошел взрыв газа с последующим возгоранием, получат всю необходимую помощь от правительства региона. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному Минздраву, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода оказать всю необходимую помощь жильцам дома № 17 по ул. Краснодонцев в Автозаводском районе, пострадавшим из-за взрыва бытового газа", - отметили в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что заместитель губернатора Дмитрий Краснов проводит по поручению главы региона комиссию по ЧС на месте. В ней принимают участие все службы быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода.

По данным МЧС, взрыв газовоздушной смеси в квартире на 6-м этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома с возгоранием произошел по адресу: улица Краснодонцев, дом 17. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6-м и 7-м этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Последствия пожара, начавшегося после взрыва, на данный момент ликвидированы.

По данным правительства региона, пострадали пять человек. Трое из них получили легкие травмы, врачи осмотрели их на месте, госпитализация не потребовалась. Еще двое - мужчина и женщина - доставлены в больницу. Их состояние не вызывает опасения у врачей.