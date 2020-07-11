В Тверской области из центра временного содержания сбежали несколько мигрантов

ТАСС, 11 июля. Несколько мигрантов, подлежащих административному выдворению из России, сбежали накануне вечером из центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тверской области, полиция ведет их поиски. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Накануне вечером несколько граждан государств СНГ, подлежащих административному выдворению за пределы РФ и содержавшихся в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тверской области, самовольно покинули учреждение. Приняты меры к их розыску и задержанию", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте находится руководство УМВД России по Тверской области и следственно-оперативная группа, отметили в пресс-службе.