{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тверской области из центра временного содержания сбежали несколько мигрантов

Они подлежали выдворению с территории России

ТАСС, 11 июля. Несколько мигрантов, подлежащих административному выдворению из России, сбежали накануне вечером из центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тверской области, полиция ведет их поиски. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Накануне вечером несколько граждан государств СНГ, подлежащих административному выдворению за пределы РФ и содержавшихся в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тверской области, самовольно покинули учреждение. Приняты меры к их розыску и задержанию", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте находится руководство УМВД России по Тверской области и следственно-оперативная группа, отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияТверская область
Ливневые дожди в Японии
СМИ: более 12 тыс. зданий повреждено в Японии из-за сильных ливней
На юго-западном острове Кюсю за последние шесть дней погибли 66 человек, 16 считаются пропавшими без вести, передает телеканал NHK
Читать полностью