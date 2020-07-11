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Бывшего главу района в Ростове-на-Дону задержали за превышение полномочий

В доме Артура Григоряна прошли обыски, сообщил источник в правоохранительных органах региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Бывший глава Первомайского района Ростова-на-Дону Артур Григорян задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Как сообщил в субботу ТАСС источник в правоохранительных органах региона, задержание связано с непринятием мер по сносу незаконных ларьков.

"Задержан бывший глава Первомайского района Ростова-на-Дону Артур Григорян. В его доме прошли обыски", - сообщил источник.

Собеседник агентства добавил, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") из-за непринятия мер по сносу незаконных ларьков, что нанесло ущерб городскому бюджету на сумму более 14 млн рублей.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

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