Бывшего главу района в Ростове-на-Дону задержали за превышение полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Бывший глава Первомайского района Ростова-на-Дону Артур Григорян задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Как сообщил в субботу ТАСС источник в правоохранительных органах региона, задержание связано с непринятием мер по сносу незаконных ларьков.

"Задержан бывший глава Первомайского района Ростова-на-Дону Артур Григорян. В его доме прошли обыски", - сообщил источник.

Собеседник агентства добавил, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") из-за непринятия мер по сносу незаконных ларьков, что нанесло ущерб городскому бюджету на сумму более 14 млн рублей.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.