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СМИ: в Японии автомобиль въехал в помещение супермаркета

Пострадали два человека

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Легковая машина пробила в субботу стеклянную витрину и въехала в помещение супермаркета в городе Саппоро на севере Японии. Как сообщило агентство Kyodo, в результате инцидента травмы получили два человека.

Отмечается, что пострадавшая 80-летняя женщина находится в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии называют тех, чья смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре. Кроме того, ранение в области лица зафиксировано у 90-летного мужчины.

По информации телеканала NHK, полиция в настоящий момент устанавливает обстоятельства произошедшего.

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