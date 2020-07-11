Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти человек

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД РФ.

"В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров автомобиля ВАЗ-2112, один из которых несовершеннолетний, погибли", - рассказали в пресс-службе ГИБДД РФ.

На 67-м км дороги Ростов-на-Дону - Волгодонск столкнулись KIA Cerato и ВАЗ-2112. Ранее сообщалось, что четыре человека, находившиеся в ВАЗ, включая ребенка, погибли, водитель KIA пострадал.

В новость были внесены изменения (13:53 мск) - меняется число погибших.