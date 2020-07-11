Обвиняемый в нападениях на беременных женщин в Татарстане стал фигурантом новых дел

ТАСС, 11 июля. Житель города Нижнекамска, который обвиняется в нападениях в начале июля на двух беременных женщин, стал фигурантом новых уголовных дел об истязании. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте прокуратуры Татарстана.

"По требованию Нижнекамской городской прокуратуры сегодня следственным органом в отношении местного жителя возбуждены очередные уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 117 УК РФ ["Истязание"]", - говорится в сообщении.

Нижнекамский городской суд заключил обвиняемого под стражу в рамках расследования двух эпизодов дела о хулиганстве. Санкции по статье УК, по которой возбудили новое дело, предусматривает наказание вплоть до лишение свободы на срок до семи лет.

По информации прокуратуры, на данный момент допрошены потерпевшие, которые опознали в обвиняемом нападавшего на них. Проведены очные ставки, судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются другие возможные потерпевшие и очевидцы преступлений. По месту жительства обвиняемого провели обыск, в ходе которого изъяли сотовый телефон и компьютер.

В прокуратуре добавили, что обвиняемый совершал нападения в общественном месте, в том числе в присутствии малолетних детей одной из потерпевших. По данным надзорного ведомства, ранее он был судим и неоднократно привлекался к административной ответственности.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следственному управлению СК по Татарстану провести проверку после публикаций в СМИ о нападениях на женщин в парке в Нижнекамске.