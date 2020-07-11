В Санкт-Петербурге задержали трех человек по делу о подпольном производстве стероидов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Полиция задержала в Санкт-Петербурге трех человек, подозреваемых в подпольном изготовлении и продаже анаболических стероидов. Ими оказались бывший повар, тренер и безработный, все они заключены под стражу, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейскими была получена информация о том, что в одной из арендованных квартир в Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге квартиранты изготавливают анаболические стероиды. "Установлен житель Мурманской области, который, как предполагается, приобретал в одной из азиатских стран сырье для производства сильнодействующих веществ, а затем с двумя подельниками в съемной квартире изготавливал и фасовал анаболики. Потом фигуранты направляли товар клиентам в регионы России и страны СНГ с использованием служб курьерской доставки и отделений связи. Подозреваемых задержали", - рассказала Волк.

Задержанными оказались бывший повар, спортивный тренер-консультант и безработный, которые уже привлекались к уголовной ответственности. При этом сами они использовали для роста мышечной массы стероиды фабричного производства, а контрафакт изготавливали только для продажи.

Полиция при обысках нашла анаболические стероиды различных марок, лабораторное оборудование, электронные весы, десять готовых отправке посылок с анаболиками. Еще 112 посылок обнаружены в различных почтовых отделениях Петербурга.

Возбуждено 122 уголовных дела о покушении на незаконный оборот сильнодействующих веществ организованной группой либо в крупном размере. Также в отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду. Все задержанные заключены под стражу.