Суд арестовал депутата Народного собрания Ингушетии Белхороева

ТАСС, 11 июля. Суд заключил под стражу бывшего управляющего регионального отделения Фонда социального страхования Ингушетии, депутата регионального парламента Якуба Белхороева по делу о растрате. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

"Ему предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Кроме того, обвинение в пособничестве в растрате бюджетных денежных средств по одному из эпизодов предъявлено Белану Тачиеву. По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СК.

По версии следствия, Белхороев причастен к хищениям путем присвоения и растраты порядка 19 млн рублей из фонда соцстрахования. По фиктивным документам он оформлял выплаты в связи с несчастными случаями на производстве себе, своим близким и знакомым.