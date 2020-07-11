В Петербурге госпитализировали трех человек после ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Калининском районе Петербурга, пострадали три человека, их госпитализировали. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"11 июля, в 14:44 мск, в Калининском районе на ул. Ушинского у дома №12 (перекресток с пр. Просвещения), произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, пострадали три человека, всех доставят в Елизаветинскую больницу", - сказано в сообщении.

Состояние одного из пострадавших тяжелое, двоих - средней степени тяжести.