Потерпевшие по делу Ефремова подготовили иски к нему на сумму более 1 млн рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Потерпевшие по делу артиста Михаила Ефремова подготовили иски к актеру и ознакомились с материалами дела. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Добровинский.

"В данный момент мои доверители ознакомились с материалами дела и подготовили иски к Ефремову",- сказал он, не уточнив их сумму.

Источник ТАСС, заявил, что речь идет о сумме "более миллиона рублей".

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.