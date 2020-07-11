СК возбудил дело после побега мигрантов из центра содержания иностранных граждан в Твери

ТАСС, 11 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц центра временного содержания иностранных граждан в Твери, допустивших побег 19 мигрантов, подлежащих выдворению из России. Об этом журналистам сообщили в СК по региону.

"Московским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел накануне вечером. 19 мигрантов, подлежащих административному выдворению из России и находящихся в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тверской области, подперев дверь металлическим шкафом и сломав решетку на окне, при помощи связанных между собой простыней незаконно покинули центр и скрылись.