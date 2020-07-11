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В Керчи произошел пожар в шести хозяйственных постройках на площади 600 кв. м

В ликвидации возгорания участвовали 34 человека и 12 единиц техники

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пожар распространился на шесть хозяйственных построек на улице Восточной в Керчи. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России, площадь составила 600 кв. м.

"Поступило сообщение о возгорании шести хозяйственных построек по адресу: город Керчь, улица Восточная. Благодаря профессиональным и решительным действиям огнеборцев пожар в 16:36 был ликвидирован на площади 600 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что причина пожара устанавливается. Всего к ликвидации возгорания были привлечены 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Крыму - 22 человека личного состава и шесть единиц техники.

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