В Петербурге неизвестный ограбил банк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Разбойное нападение совершено неизвестным на отделение банка в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"11 июля, около 16:50 мск, в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что около 16:40 мск в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного в одном из домов на проспекте Ветеранов, забежал неизвестный мужчина в медицинской маске. Неизвестный произвел один выстрел из предмета, похожего на пистолет, после чего, угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около 4 млн рублей (точная сумма устанавливается) и с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, деньги похищены из отделения Совкомбанка, куда ворвался неизвестный с пистолетом. По словам собеседника агентства, в результате происшествия пострадавших нет.