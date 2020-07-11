Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы потушили

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на юго-западе столицы, спасен один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пожар потушен, горели квартиры на двух этажах. Общая площадь пожара составила 12 кв. м. Спасен один человек, десять эвакуировано", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве добавили, что горели два балкона и часть одной из комнат, пожар потушен в 18:38, спасенный передан медикам для осмотра.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме по адресу: Чечерский проезд, 88.