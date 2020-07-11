Источник: блогер Ксения Никитина погибла в ДТП на трассе в Подмосковье

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Блогер Ксения Никитина погибла в дорожной аварии в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, она врезалась на своем мотоцикле в трактор, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня в Сергиево-Посадском районе погибла мотоблогер Ксения Никитина, столкнувшись с трактором", - рассказал собеседник агентства.

Никитина вела канал байкерской тематики в YouTube, у нее было 38,5 тыс. подписчиков.

В пресс-службе подмосковного главка МВД добавили, что авария случилась около 11:20 на 86-м км автодороги М-8 "Холмогоры". Мотоциклистка 1987 года рождения совершила попутное столкновение с трактором. Проводится проверка.