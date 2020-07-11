В фонде соцстрахования Ингушетии идут обыски после задержания его экс-руководителя

МАГАС, 11 июля. /ТАСС/. Силовики проводят обыски в отделении Фонда социального страхования РФ по Республике Ингушетия после ареста бывшего управляющего отделением фонда, депутата республиканского парламента Якуба Белхороева, сообщил ТАСС субботу источник в правоохранительных органах региона.

"В региональном отделении фонда соцстрахования проводят обыски силовики для изъятия документации", - сказал источник.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Как ранее сообщили в СК РФ, Белхороев арестован по делу о растрате, ему предъявлено обвинение. По версии следствия, Белхороев причастен к хищениям путем присвоения и растраты порядка 19 млн рублей из фонда соцстрахования. По фиктивным документам он оформлял выплаты в связи с несчастными случаями на производстве себе, своим близким и знакомым.

В пятницу источник в правоохранительных органах региона сообщал ТАСС, что в доме Белхороева в селе Сурхахи были проведены обыски.

Согласно информации на сайте регионального парламента, Якуб Белхороев с сентября 2016 года является депутатом Народного собрания Ингушетии и членом фракции "Единая Россия". Он также является членом комитета по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. Ранее он был главой городского округа Магас и городского совета Магаса, работал управляющим региональным отделением Фонда социального страхования РФ.