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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Ефремова заявил, что потерпевшие подали иски к артисту почти на 40 млн рублей

Однако адвокат потерпевших Александр Добровинский опроверг эти сведения, назвав их "провокацией"
Михаил Ефремов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Потерпевшие по делу артиста Михаила Ефремова заявили иски к артисту на сумму порядка 40 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

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"Да, они заявили иски. Аппетиты у них немаленькие, речь идет о порядка 40 млн рублей", - сказал он, отметив, что не уверен в согласии суда с такой высокой суммой исковых требований. Пашаев также добавил, что Ефремов еще не успел ознакомиться со всем объемом материалов своего дела.

Ранее источник ТАСС, знакомый с ситуацией, заявил, что речь идет о сумме исковых требований в объеме "более миллиона рублей".

В свою очередь, адвокат потерпевших Александр Добровинский опроверг сведения об исковых требованиях в 40 млн рублей, назвав их "провокацией".

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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