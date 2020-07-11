Адвокат Ефремова заявил, что потерпевшие подали иски к артисту почти на 40 млн рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Потерпевшие по делу артиста Михаила Ефремова заявили иски к артисту на сумму порядка 40 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

"Да, они заявили иски. Аппетиты у них немаленькие, речь идет о порядка 40 млн рублей", - сказал он, отметив, что не уверен в согласии суда с такой высокой суммой исковых требований. Пашаев также добавил, что Ефремов еще не успел ознакомиться со всем объемом материалов своего дела.

Ранее источник ТАСС, знакомый с ситуацией, заявил, что речь идет о сумме исковых требований в объеме "более миллиона рублей".

В свою очередь, адвокат потерпевших Александр Добровинский опроверг сведения об исковых требованиях в 40 млн рублей, назвав их "провокацией".