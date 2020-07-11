В Дагестане задержали участников банды, занимающейся незаконным оборотом оружия

МАХАЧКАЛА, 11 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Дагестане задержали участников бандгруппы, подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщила пресс-служба МВД Дагестана на своей странице в Instagram.

"Была получена оперативная информация о том, что уроженец Сулейман-Стальского района, житель Каспийска и двое уроженцев Чечни занимаются незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, содействуют в приобретении гражданского оружия и переделке его в боевое, а также могут быть причастны к деятельности организованной преступной группы, занимающейся перевозкой оружия из Чечни в Дагестан", - говорится в сообщении.

По данным МВД, 11 июля по адресам проживания подозреваемых были проведены обыски. В ходе обысков были изъяты гранаты РГД-5, Ф-1 с запалами, пистолеты ТТ, пистолеты кустарного производства, патроны, запасные части от автомата Калашникова и пистолета Макаров.

"Уголовные дела возбуждены по части 2 статьи 222 ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов") УК РФ. Все подозреваемые задержаны", - отмечается в сообщении.