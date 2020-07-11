В Рыбинске погибли три человека в результате наезда мотоцикла на пешеходов

ТАСС, 11 июля. Три человека погибли в результате наезда мотоцикла на пешеходов в городе Рыбинске Ярославской области. Об этом журналистам в субботу сообщили в УМВД России по региону.

"Сегодня вечером в Рыбинске на перекрестке улиц Академика Павлова и Сигнальной произошло ДТП. По предварительной информации, водитель мотоцикла совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП погибли три человека, еще один мужчина госпитализирован", - сообщили в пресс-службе.

На месте ДТП работают сотрудники и руководство ГИБДД по региону, следственно-оперативная группа, МЧС и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.