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В Татарстане два ребенка получили ожоги после того, как подожгли канистру с бензином

Мальчиков 2006 и 2010 годов рождения доставили в реанимацию

ТАСС, 11 июля. Два ребенка в селе Васильевке в Татарстане подожгли канистру с бензином и маслом и получили в результате 40% ожогов рук, ног и лица. Детей доставили в реанимацию, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В частной бане находилась канистра с бензином и маслом, которая опрокинулась, произошел разлив. Дети подожгли разлившуюся жидкость и получили термические ожоги", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, оба пострадавших доставлены в реанимацию медсанчасти АО "Татнефть" города Альметьевска. У подростка 2006 года рождения 40% ожогов 1, 2 и 3 степени в области рук и ноги. У мальчика 2010 года рождения, который находился в гостях, 40% ожогов 1, 2 и 3 степени в области рук, ног и лица.

Инцидент произошел около 17:36 мск в селе Васильевке Альметьевского района. О случившемся по системе 112 сообщила мать одного из пострадавших детей.

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