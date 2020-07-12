В Подольске в ДТП с участием хоккеиста Иванюженкова погиб велосипедист

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Игрок американского хоккейного клуба "Сан-Хосе Шаркс" Артем Иванюженков насмерть сбил велосипедиста в Подольске, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня в Подольске Артем Иванюженков, являющийся сыном бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова, столкнулся с велосипедистом, от чего последний погиб", - рассказал собеседник агентства.

Согласно информации из открытых источников, Иванюженков выступает за клуб "Сан-Хосе Шаркс", играющий в лиге НХЛ. Кроме того, он является сыном Бориса Иванюженкова, министра спорта РФ в 1999-2000 годов, ныне занимающего пост вице-президента Паралимпийского комитета России.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области пояснили ТАСС, что, по предварительной информации, примерно в 22:25 мск в Подольске на Октябрьском проспекте водитель 1998 года рождения, управляя BMW x6, столкнулся с велосипедистом 1975 года рождения. В результате ДТП велосипедист умер. Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.