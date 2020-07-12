При пожаре на заводе на юго-востоке Китая погибли два человека

ТАСС, 12 июля. По меньшей мере два человека погибли, еще двое пропали без вести в результате пожара, вспыхнувшего на новом предприятии энергетической компании в китайском городе Лунъянь в провинции Фуцзянь на юго-востоке страны. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.

По свидетельствам очевидцев, пожар начался во время проведения работ по техническому обслуживанию предприятия. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция, идет расследование деталей случившегося.