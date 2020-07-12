Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня около 10:38 мск на службу "02" от граждан поступило сообщение о том, что на 54-м км МКАД пассажир одного из автомобилей произвел выстрел вверх из неустановленного оружия. В настоящее время ведется розыск правонарушителя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по факту случившегося проводится проверка.