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Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, пассажир выстрелил вверх из неустановленного оружия

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня около 10:38 мск на службу "02" от граждан поступило сообщение о том, что на 54-м км МКАД пассажир одного из автомобилей произвел выстрел вверх из неустановленного оружия. В настоящее время ведется розыск правонарушителя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по факту случившегося проводится проверка.

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