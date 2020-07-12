Житель Приморья подозревается в контрабанде леса на сумму более 175 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Полиция в Приморье задержала местного жителя, подозреваемого в незаконном вывозе за границу более 22 тыс. кубометров леса на сумму более 175 млн рублей. Об этом сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленник, действуя от имени фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, неоднократно осуществлял вывоз с территории Российской Федерации в одно из сопредельных государств стратегически важных ресурсов - березового и осинового пиловочника, тополя Максимовича и пиломатериалов других древесных пород. По предварительным данным, общий объем вывезенного леса превысил 22 тыс. кубометров стоимостью свыше 175 млн рублей", - сказала Волк.

Незаконное перемещение товаров осуществлялось при помощи предоставления в таможенные органы подложных документов об их происхождении и производителе, уточнила она. Возбуждено уголовное дело, фигурант арестован. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.