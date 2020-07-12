В Сургуте телефонный мошенник под видом чиновника устроил массовый обзвон медучреждений

ТАСС, 12 июля. Телефонный мошенник устроил массовый обзвон медицинских учреждений Сургута. Представляясь сотрудником администрации города, он требовал деньги на подарки для московской комиссии, которая якобы должна была формально провести проверки пожарной безопасности. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"Утром 10 июля в медицинские учреждения Сургута поступали звонки от якобы начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города. "Чиновник" сообщал, что в эти организации планирует приехать комиссия по проверке соблюдения требований и норм пожарной безопасности, интересовался, все ли предписания выполнены. Далее мужчина сообщал, что обследование будет проведено формально, но для членов московской комиссии необходимо подготовить "сладкие презенты", а для их приобретения в одном из торговых центров города надо передать его помощнице деньги в сумме порядка 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении ведомства.

В разговоре мужчина, представившийся сотрудником администрации, обещал вернуть деньги при личной встрече. Как уточнили в пресс-службе управления, руководители медучреждений усомнились в достоверности такой информации. О пострадавших от действий мошенника не сообщается.

"УМВД России по Сургуту по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). В настоящее время полицейские в рамках уголовного дела проводят все необходимые оперативные мероприятия и следственные действия для установления злоумышленника", - резюмировали в пресс-службе.