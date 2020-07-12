В Москве две несовершеннолетние девушки угнали "Волгу" и перевернулись на ней

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские проводят проверку после угона автомобиля "Волга" в центре Москвы несовершеннолетними девушками, которые, уезжая от полицейских, перевернулись на машине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным главка, в воскресенье на Автозаводской улице сотрудники полиции на служебной автомашине преследовали автомобиль ГАЗ-3102, водитель которого не выполнил требование сотрудников полиции об остановке и пытался скрыться. "На Нижегородской улице водитель преследуемой автомашины не справился с управлением и наехал на бордюрный камень и стоящую автомашину Nissan. В салоне автомашины ГАЗ находились две несовершеннолетние 2005 и 2004 годов рождения, которые получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что ранее девушки угнали эту машину на Динамовской улице.

"По данному факту в территориальный отдел полиции подано соответствующее заявление. Проводится проверка, по результатом которой будет принято процессуальное решение", - заключили в пресс-службе главка.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что девушки, по предварительным данным, находились состоянии алкогольного опьянения.