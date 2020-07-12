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Три человека пострадали при жесткой посадке самолета в Тверской области

Среди пострадавших есть ребенок

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пилот и два его пассажира, включая ребенка, пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Калязинском районе Тверской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В районе деревни Васелево жестко сел легкомоторный самолет Zlin-43. На его борту находились пилот и два пассажира - женщина с ребенком. Они получили царапины и небольшие ушибы. У пилота - перелом руки", - сказал источник.

По его словам, самолет совершал несанкционированный полет из Можайска в Калязин. По одной из версий, причиной случившегося могла стать техническая неисправность.

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