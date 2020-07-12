В Челябинске микроавтобус врезался в столб

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Три человека получили травмы в результате ДТП с участием микроавтобуса в Челябинске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД в воскресенье.

ДТП произошло в воскресенье в 15:10 (13:10 мск) по улице Горького, дом 22. Микроавтобус Mercedes-Benz под управлением водителя 1986 года рождения въехал в столб. "В результате аварии трое человек доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что характер повреждений пострадавших устанавливается. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.