В Петербурге автомобиль врезался в остановку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в остановку в Центральном районе Санкт-Петербурга. В результате аварии один из пешеходов, стоящих на остановке, получил тяжелые травмы. Об этом говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы УГИБДД по региону.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, авария произошла на пересечении улиц 8-й Советской и Дегтярной. "По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Mercedes, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Polo, потерял управление над транспортным средством и въехал в остановку общественного транспорта с последующим наездом на пешехода и дерево. В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка.