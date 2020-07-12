В МЧС сообщили, что дождь не привел к новым подтоплениям в Московской области

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Новых подтоплений приусадебных участков и дачных домов в Московской области в результате дождя в воскресенье не произошло. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

"Дождь наблюдался на территории городских округов Дмитров, Истра, Руза, Можайск и Наро-Фоминск. Падение деревьев, отключение электроэнергии и подтоплений не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

При этом в главке отметили, что до настоящее времени остаются подтопленными 13 приусадебных участков и десять дачных домов в садовом товариществе "Виктория" в Можайском городском округе. "12 июля подтоплений не произошло, от воды освободилось 11 приусадебных участков и три дачных дома в СНТ "Виктория", - сказали в ГУ МЧС.

К ликвидации последствий непогоды привлекаются 17 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС России семь человек и две единицы техники.

В результате прохождения в ночь на 8 июля грозового фронта, сопровождающегося ливневыми дождями высокой интенсивности, произошло подтопление 278 приусадебных участков и 150 частных домов в четырех садовых товариществах в сельском поселении Горетовское Можайского городского округа.

Ранее в воскресенье Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем, местами сильным, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду.