В Тамбовской области перевернулась моторная лодка

ТАСС, 12 июля. Моторная лодка перевернулась в Тамбовской области, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам спасли из воды пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Тамбовской области.

"В Тамбове на канале реки Цны перевернулась моторная лодка. Пять человек, среди которых 17-летний подросток, спасены инспекторами ГИМС", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, плавсредство не было зарегистрировано. По факту происшествия проводится проверка.