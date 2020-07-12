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В Тамбовской области перевернулась моторная лодка

Спасатели вытащили из воды пятерых человек

ТАСС, 12 июля. Моторная лодка перевернулась в Тамбовской области, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам спасли из воды пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Тамбовской области.

"В Тамбове на канале реки Цны перевернулась моторная лодка. Пять человек, среди которых 17-летний подросток, спасены инспекторами ГИМС", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, плавсредство не было зарегистрировано. По факту происшествия проводится проверка.

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