СМИ: в Болгарии произошла массовая авария с участием грузовика и легковых автомобилей

СОФИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Массовая авария с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей произошла в воскресенье на 163-м километре автомагистрали "Фракия" недалеко от города Стара Загора в Болгарии. Телеканал bTV со ссылкой на губернатора области Стара Загора Гергану Микову сообщил о гибели шести человек, а также о раненых.

По предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье около 17:00 (время совпадает с московским), когда грузовая фура пробила ограждение на магистрали, выехала на полосу встречного движения, ударила несколько легковых автомобилей, перевернулась и загорелась. В настоящее время движение по магистрали блокировано. На месте происшествия работают полиция и спасатели.

Других подробностей не приводится.