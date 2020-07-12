В Можайске из-за дождя подтоплен 21 приусадебный участок

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сильный дождь стал одной из причин подтопления 21 приусадебного участка и 12 частных домов на территории Можайского городского округа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 19:00 мск 12 июля в связи с прохождением грозового фронта, сопровождающегося дождями высокой интенсивности, поступило сообщение о подтоплении 21 приусадебного участка, 12 частных домов в СНТ "Васильки", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке МЧС, в настоящее время уровень воды на подтопленных участках достигает одного метра. Постоянно проживающих жителей в СНТ нет, эвакуация не проводилась и не требуется.

"Причина подтопления - прохождение дождей высокой интенсивности, заполнение дренажных канав", - подчеркнули в ГУ МЧС.

Ранее в воскресенье Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем, местами сильным, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду. Отмечалось, что дождь наблюдался на территории городских округов Дмитров, Истра, Руза, Можайск и Наро-Фоминск. При этом падение деревьев, отключение электроэнергии и подтоплений зафиксировано не было.